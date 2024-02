Lionel Messi maakt (soort van) excuses aan Hongkong: 'Natuurlijk niet leuk'

Lionel Messi deed niet mee toen Inter Miami het opnam tegen een speciaal team van Hongkong. En dat terwijl het land véél geld had betaald om Messi en z'n vrienden naar Hongkong te halen. Messi legt nu uit waarom hij niet meedeed.

"Het was ongelukkig dat ik in Hongkong niet kon voetballen", legt Messi uit. "Maar ik zat met een zeurende pijn die maar niet overging." Dat zei Messi op een persconferentie in Japan, waar Inter Miami het opneemt tegen Vissel Kobe.

Het is ook twijfelachtig of Messi meedoet tegen de oude club van Andres Iniesta en Juan Mata. "De waarheid is dat ik me een pak beter voel in vergelijking met enkele dagen geleden. Ik zou heel graag spelen. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet of het zal lukken. Het zal afhangen van hoe ik me voel op training."

In Hongkong nam een plaatselijk team het op tegen Inter Miami. De fans hadden véél geld neergeteld om Messi te zien spelen. Nadat duidelijk werd dat de Argentijnse superster niet ging invallen, ontstonden er spreekkoren en boegeroep. Er kwamen zelfs al 40.000 fans bij de openbare training kijken.

'Terug naar Hongkong'

Messi zei: "Ik doe wat ik kan, maar het was natuurlijk niet leuk dat ik niet kon voetballen. Ik hoop nog eens terug te keren naar Hongkong zodat we nog een match kunnen spelen en ik op het veld kan staan."

Hij gaf aan dat hij het wel echt jammer vond. "Want ik ben iemand die graag zijn wedstrijden speelt. Zeker wanneer we zo ver gereisd zijn en mensen ernaar uitkijken om ons aan het werk te zien. Voor de duidelijkheid: ik ben hier graag op tournee."