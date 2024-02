Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk slaat fel terug op kritiek: 'We hebben veel tegenwind gehad'

Sparta staat momenteel negende in de Eredivisie, maar de resultaten zijn al weken niet om over naar huis te schrijven. En dus zwelt de kritiek aan, vooral na het fantastische vorige seizoen van de club uit Spangen. Maar daar is trainer Jeroen Rijsdijk niet van gediend.

Vorig jaar veranderde alles wat door een Sparta-voet werd aangeraakt in goud. De ploeg eindigde onder trainer Maurice Steijn op een zesde plaats in de Eredivisie en maakte het iedere ploeg die langskwam op het Kasteel lastig. Dat is dit jaar wel anders.

Niet dat het nou zo slecht gaat met Sparta: de club staat nog steeds op een keurige negende plaats. Maar de resultaten van de afgelopen weken zijn niet goed te noemen. Van de laatste zeven officiële duels werd er slechts eentje gewonnen, met de uitschakeling tegen ADO in de KNVB Beker als triest dieptepunt.

Laatste uitoverwinning was in 2000

Rijsdijk weet dat het lastig wordt voor Sparta om zondag eindelijk weer eens te winnen in De Kuip. De laatste keer dat dat lukte, was in 2000. "Als wij de beste dag van het seizoen hebben, hebben we een kans", zei hij tegen Rijnmond Sport. "Anders wordt het lastig. Maar er liggen altijd mogelijkheden. Feyenoord voetbalt goed, maar waar vorig jaar alles de goede kant op viel, hebben ze nu ook wat problemen met blessures, net als wij."

Uniek jaar

Hoe goed het vorig jaar liep, zo stroef loopt het soms dit jaar. Rijsdijk fel: "Dan wil ik tegen iedereen zeggen: dat was een uniek jaar. Dat gebeurt een keer in de dertig jaar. Dit seizoen hebben we allesbehalve de wind in de rug, met blessures, schorsingen en wisselingen. We hebben veel tegenwind gehad."

"Vorig jaar zat alles mee, nauwelijks blessures, ballen die binnenkant paal vielen. We leven nu nog steeds boven onze stand. We willen graag meedoen, maar laten we met elkaar wel realistisch zijn", besluit de trainer.

Feyenoord is gewaarschuwd

Feyenoord-trainer Arne Slot kan zich de wedstrijd tegen de stadsgenoot van eerder dit seizoen nog goed herinneren. Toen wist zijn ploeg een 2-0-achterstand met nog een kwartier te gaan nog om te buigen tot 2-2.

"Alleen al in die wedstrijd werd voor mij duidelijk dat Sparta ook dit seizoen weer over goede spelers beschikt", vertelt Slot op de website van Feyenoord. "Ze spelen goed en verzorgd voetbal en op basis daarvan hebben ze qua resultaat niet altijd gekregen wat ze verdienden. Daarnaast komen ze zeker in uitwedstrijden goed voor de dag."