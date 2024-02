Zeldzaam gestuntel Virgil van Dijk en doelman Alisson komt Liverpool duur te staan tegen Arsenal

Er leek in duel met Arsenal geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool, toen Virgil van Dijk en doelman Alisson Becker richting een diepe bal gingen. Die zouden ze met zijn tweeën toch wel even wegwerken?

Het ging echter helemaal mis in de 67ste minuut. Van Dijk maakte zich breed om Gabriel Martinelli van de bal te houden en Alisson de ruimte te geven de bal weg te schieten. De Braziliaan kwam nogal driest zijn doel uitgestormd, botste half op Van Dijk, miste de bal op curieuze wijze en zag de Arsenal-aanvaller de 2-1 binnentikken.

"Ik maak een verkeerde keuze", zei Van Dijk na afloop van de wedstrijd bij Viaplay. "Na een lange bal besluit ik hem te laten stuiteren. Ik had hem gewoon weg moeten koppen, dan gebeurt dat niet. Maar ik probeer de bal af te schermen en er is een lichte botsing met Alisson. Ik baal ervan."

Virgil van Dijk en Alisson blunderen, Gabriel Martinelli scoort Arsenal staat weer op voorsprong in de topper tegen Liverpool, dankzij Virgil van Dijk en Alisson Becker. De spelers van Liverpool blunderden en Gabriel Martinelli profiteerde. De 2-1 zie je hierboven.

Liverpool begon de wedstrijd met drie Nederlanders in de basis: Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Waar Arsenal duidelijk de bovenliggende partij was in de eerste helft, was Liverpool dat na rust. Bukayo Saka had na veertien minuten de score geopend voor Arsenal en dankzij een eigen doelpunt van Gabriel Magelhães in blessuretijd gingen de ploegen met 1-1 de rust in.

Leandro Trossard

Na de pauze was Liverpool zoals gezegd de bovenliggende partij, maar door het gestuntel van Van Dijk en Alisson kwam Arsenal op voorsprong. In de blessuretijd van de tweede helft gooide invaller Leandro Trossard de wedstrijd in het slot door de bal, via de voet van Van Dijk, tussen de benen van Alisson door te kegelen.

Liverpool blijft ondanks de nederlaag nog wel koploper in de Premier League, maar ziet naaste achtervolger Arsenal tot op twee punten komen. Nummer drie Manchester City heeft vijf punten achterstand, maar ook twee duels minder gespeeld.