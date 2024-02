Ziva Henry (19) vertrok naar Feyenoord: 'Nu hoeft mijn opa nooit meer voor Ajax te juichen'

De vrouwen van Ajax en Feyenoord spelen zaterdagmiddag De Klassieker. Voor de 19-jarige Ziva Henry is dit extra speciaal. Zij maakte afgelopen zomer de overstap van Amsterdam naar Rotterdam.

Voor het eerst speelt ze niet mét maar tégen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. "Nu hoeft mijn opa, een Feyenoorder, gelukkig nooit meer voor Ajax te juichen", vertelt ze aan NAP Nieuws. Henry, ook actief als jeugdinternational voor Oranje, groeide op als Ajaxfan. Ze speelde tot haar achtste bij SV Ouderkerk in Amstelveen. "Bij de trainingen daar kon je de Arena altijd zien liggen. Dan is het logisch dat je voor Ajax bent en ervan droomt om ooit in dat grote stadion te spelen", vervolgt ze.

Ajax - Feyenoord

De Klassieker begint om 14.00 uur. Henry heeft er zin in. "Ik kijk er héél erg naar uit. Vorig jaar zat ik op de tribune te kijken en dat vond ik een super vette wedstrijd. Ik dacht gelijk ‘hier wil ik ook voetballen’, dus ik ben heel blij dat we weer in de Arena mogen spelen. Toen verwachtte ik alleen niet dat het in het shirt van Feyenoord zou zijn."

Henry vertrok naar Feyenoord omdat de club vorig jaar trainer Jessica Torny aanstelde. "Zij was in 2022 mijn trainer tijdens het WK Onder-20 en ik vond die samenwerking heel fijn. Torny vertelde me vorig jaar over haar ambities bij Feyenoord en zag voor mij een rol in die plannen. Verder merkte ik ook dat ik toe was aan een nieuwe omgeving", vertelt ze verder. Of Henry echt zal spelen, is nog niet bekend. Trainster Torny zette de aanvaller op de bank.

Feyenoord komt pas sinds seizoen 2021/22 uit in de Eredivisie. De club heeft dit seizoen niet de beste start. Naar veertien wedstrijden staan de Rotterdammers negende, terwijl Ajax tweede staat. FC Twente gaat ruim aan de leiding in de Azerion Vrouwen Eredivisie.