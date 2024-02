Het gaat beter met de enkel van Jutta Leerdam: 'Ze voelt zichzelf ook veel beter'

Jutta Leerdam lijkt klaar voor de WK afstanden, die komende donderdag beginnen. De schaatsster had de afgelopen periode veel last van haar enkel, maar er lijkt verbetering in de situatie te zitten.

Dat zegt de coach van Jumbo-Visma, Jac Orie, tegen het Algemeen Dagblad. Leerdam had last van een pijnlijke binnenenkel, maar wist niet waar de oorzaak van het probleem lag. Volgens Orie is het nu beter onder controle: "Ze is veel stabieler."

Genoeg voor haar topniveau?

Leerdam komt op de WK afstanden in actie op de 500 en 1000 meter. Vooral die kilometer is echt haar afstand. Of de Nederlandse sprintster haar topniveau kan laten zien, moet nog blijken. "De voet gaat beter. En ze voelt zichzelf ook veel beter. En of het goed genoeg is, dat moeten we op de wedstrijd zien."

Donderdag begint Leerdam al op de WK met de teamsprint, samen met Antoinette Rijpma-de Jong en Marrit Fledderus. Goed nieuws, dat Leerdam daar al aan mee kand doen. "Dat is inderdaad een goed signaal. Ik sta er ook echt wel positief in, maar we moeten het gaat zien."