Kjeld Nuis heeft geen idee waar hij staat op WK afstanden, maar put hoop uit één Youtube-video

Kjeld Nuis staat na een harde reset een soort van blind op de WK afstanden die donderdag beginnen in Calgary. De Nederlandse schaatser viel in Salt Lake City hard in de boarding, miste daardoor de laatste World Cup en is pas net weer op volle oorlogssterkte.

De olympisch kampioen op de 1000 meter heeft met Jordan Stolz een naam van jewelste tegenover hem staan. En dan zijn er ook nog de namen van Zhongyan Ning en Tatsuya Shinhama. Nuis wacht dus een zware kluif op de 1000 meter. Maar ook op de 1500 meter hoopt hij Stolz te verslaan. De Amerikaan is de regerend wereldkampioen op beide afstanden. Maar Calgary biedt Nuis hoop.

Op dezelfde baan versloeg Nuis Stolz op de 1500 meter tijdens de wereldbeker. "Die video staat tussen mijn favorieten", zegt Nuis tegen organisatie ISU. Ik heb 'm een stuk of drie keer gekeken in een een uur toen ik op de fiets trainde. Het voelt gewoon goed. Het is nog maar een jaar geleden."

'Geen idee waar ik sta'

Hij mag daar dan hoop uit putten, het zegt niks over zijn prestaties op het ijs nu. Hij ziet zichzelf dan ook niet als favoriet op zowel de 1000 als de 1500 meter. "Ik heb geen flauw idee waar ik op dit moment sta", zei Nuis eerlijk.