Morgan Riddle, 'de beroemdste vrouw uit het mannentennis' en de vriendin van Taylor Fritz

Taylor Fritz draait al jaren mee in de wereldtop van het tennis en sloeg zo'n vijftien miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. De 26-jarige Amerikaan is echter om nóg een reden bekend. Hij is de vriend van de eveneens 26-jarige Morgan Riddle.

Fritz en Riddle leerden elkaar in 2020 kennen via de exclusieve datingapp Raya. "Het was tijdens de corona-periode", liet ze eerder weten aan E! News. "Ik was een paar weken eerder naar Los Angeles verhuisd en kende nog niet echt iemand. Ik hoopte wat mensen te leren kennen en mijn netwerk uit te breiden."

Het fotomodel kwam dus in contact met Fritz en daarna ging het snel. "Een paar maanden later ging ik al met hem mee naar toernooien", vertelde ze. "Ik wist toen nog weinig van tennis, maar inmiddels kun je me alles vragen. Ik weet alles van elke speler."

'Gat in de markt'

Riddle is populair op sociale media met 300.000 volgers op Instagram, 500.000 op TikTok en 70.000 op Youtube. "Ik dicht een gat in de contentmarkt", zegt ze daar zelf over. "De helft van alle tennisliefhebber is vrouw. Zij houden van de sport, maar ook van de outfits, het reizen en levensstijl eromheen."

En dus maakt Riddle veel foto's van de kleding die ze draagt, de hotels waar ze verblijft en de lunches die ze eet. Met succes, want vorig jaar omschreef de New York Times haar nog als 'De beroemdste vrouw in het mannentennis."

Dit zijn Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa, het meest besproken koppel op Wimbledon Ze zijn hét populairste tenniskoppel ter wereld, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spaanse Paula Badosa. De twee begonnen in mei 2023 met daten, maakten een jaar later bekend uit elkaar te zijn en besloten na een paar weken tóch weer samen te willen zijn. Dit is 'Tsitsidosa'.

Humor

Riddle weet wat ze doet, maar neemt het allemaal niet al te serieus. Toen haar vriend ver kwam op een toernooi, liet ze grappend in paniek weten dat ze daar niet op had gerekend en dat ze dus te weinig jurkjes mee had genomen.

Eén van haar video's heeft de titel: 'Wanneer je een professionele tennisser gaat daten en letterlijk het enige dat je doet is de wereld over reizen, leuke kleren aandoen, champagne drinken en naar Wimbledon gaan."

Jarige tennisster steelt net voor Wimbledon de show met gewaagde foto's Marta Kostyuk werd zaterdag 22 jaar en dat vierde de Oekraïense tennisster uiteraard. Twee dagen voor het begin van Wimbledon liet de nummer negentien van de wereldranglijst weten nog maar één wens te hebben.

Taylor Fritz

Fritz was op het moment dat de twee elkaar ontmoeten nog een speler die rond de 30ste plek op de wereldranglijst stond. De laatste jaren duikt hij regelmatig op in de top tien en begin vorig jaar was hij zelfs even de nummer vijf van de wereld. Momenteel, in aanloop naar Wimbledon, staat de Amerikaan dertiende.

Eerder dit jaar gaven de twee samen een interview tijdens de Australian Open: