Tallon Griekspoor na twee bloedstollende tiebreaks op ABN Amro Open: 'Voor mij de grootste overwinning'

Tallon Griekspoor heeft op de eerste speeldag van de ABN Amro Open op spectaculaire wijze gewonnen van Lorenzo Musetti. De Italiaan moest na drie spannende sets (3-6, 7-6 en 7-6) het onderspit delven tegen Griekspoor.

Griekspoor is 29e op de ranglijst van de ATP. Musetti staat op plek 26 van deze ranglijst. De twee waren daarom ook erg aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk trok Griekspoor aan het kortste eind. Musetti zal het in de volgende ronde opnemen tegen de Pool Hubert Hurkacz of de Tsjech Jiri Lehecka. Zij spelen dinsdag tegen elkaar.

Musetti sterk in eerste set

In de eerste set gingen Griekspoor en Musetti eerst gelijk op aan elkaar, na drie games stond het 1-2 Musetti die een kleine voorsprong nam. Maar na vijf games stond het 1-4 voor Musetti. Vervolgens wist Griekspoor er 2-4 van te maken, maar het werd niet het begin van een comeback. Musetti won de eerste set met 3-6.

Griekspoor wint spannende tweede set

Na een slechte eerste set ging Griekspoor de kleedkamer in. Hij nam een kleine pauze en dat leek hem goed te doen: na drie games stond Griekspoor met 2-1 voor. In de vierde game maakte Musetti overtuigend gelijk, waarna de twee gelijk aan elkaar op gingen: na acht games stonden de twee met 4-4 gelijk. Uiteindelijk werd het 6-6, waarna Griekspoor de tiebreak won met 9-7.

Ook de laatste set was weer zo spannend. Ditmaal werd het geen 9-7 in de tiebreak, maar 7-3. Griekspoor gaat dus door in Rotterdam.

Reactie

"Ik had weinig last van spanning", zei Griekspoor tegen Ziggo Sport. "Het moest van ver komen, maar héél blij dat ik het heb kunnen omdraaien. Net op tijd. Voor mij is het allemaal nieuw: mensen verwachten opeens meer van je. Dit is voor mij de allergrootste overwinning: om op mindere dagen van een heel grote tegenstander te winnen."