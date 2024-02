Oleksandr Usyk 'houdt nóg meer van Tyson Fury' na opnieuw verplaatsen gevecht

Oleksandr Usyk is helemaal niet boos op Tyson Fury. De Brit heeft voor de tweede keer het titelgevecht tussen de twee zwaargewichten verplaatst.

Usyk zegt zelfs dat hij 'nog meer' van Fury houdt dan hij al deed. Het gevecht met de wereldkampioen in het boksen zorgt er namelijk voor dat de bekendheid van de Oekraïner ook omhoog gaat. En hoe langer het wordt uitgesteld, hoe meer druk erop komt te staan.

Waarom Usyk van Fury houdt

"Het is de man die mijn vierde belt heeft", zegt Usyk bij Sky Sports, als hem wordt gevraagd waarom hij van Fury houdt. "Het is ook de man die me heeft geholpen héél bekend te worden. Wij mensen moeten van iedereen houden. Van vrienden, van mensen die niet onze vrienden zijn: van iedereen."

Fury moest het gevecht op 17 februari verplaatsen wegens een flinke snee in zijn oog. De nieuwe datum van het gevecht is op 18 mei. Het maakt Usyk niet uit: "Ik ben niet geïrriteerd van binnen. Er is geen frustratie." Op het spel staan alle wereldtitels: Usyk heeft er momenteel drie, Fury de vierde. Die van de Brit is de meest begeerde.

Nog beter voorbereiden

Usyk dacht terug aan zijn goede voorbereiding en is trots op zichzelf. Toen het gevecht werd verplaatst, dacht hij: "Ik kan nu nog zoveel meer trainen. Tegen de tijd van het gevecht kan ik Tyson Fury drie keer aan. Op zaterdag, zondag én op maandag. Of allemaal op één dag."