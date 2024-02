Ajax Vrouwen laten niets heel van Feyenoord in De Klassieker

Ajax heeft De Klassieker tegen Feyenoord in de Azerion Vrouwen Eredivisie met speels gemak gewonnen. In de Johan Cruijff Arena won Ajax zaterdagmiddag met liefst 4-0.

Regerend landskampioen Ajax verraste in Europa vriend en vijand door de kwartfinales van de Champions League te halen, maar in de Eredivisie gaat het minder. De club uit Amsterdam heeft ondanks de zege op Feyenoord een achterstand van negen punten op koploper FC Twente. Feyenoord staat op de negende plaats en heeft na De Klassieker slechts elf punten uit vijftien wedstrijden.

Jonkie opent de score

Feyenoord wist vorig seizoen te verrassen door in Amsterdam een punt te pakken, maar dat zat er deze keer geen moment in. Ajax kwam via de zestienjarige Lily Yohannes op voorsprong en dat was een vrij curieus doelpunt: ze raakte de bal volledig verkeerd, maar Feyenoord-keeper Yacintha Weimar verkeek zich op de bal en zag de bal via de onderkant van de lat net achter de lijn stuiteren. Tekst gaat verder onder de video.

Het duurde tot na de rust voordat Ajax de wedstrijd definitief besliste. Esmee de Graaf maakte hands in het strafschopgebied en dus kreeg Ajax een penalty. Oranje-international Romee Leuchter benutte deze feilloos. Daarna ging het hard, want een kwartier na rust was het al 4-0. Ook Tiny Hoekstra en Chasity Grant pikten een goaltje mee. Daar bleef het uiteindelijk bij.