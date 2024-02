Inter verstevigt koppositie in Serie A dankzij eigen goal Juventus

Inter lijkt hard op weg naar de eerste Scudetto sinds 2021. De ploeg van Nederlanders Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen won zondagavond van naaste belager Juventus. Het enige doelpunt van de avond kwam op naam van Juve-verdediger Federico Gatti.

Na een half mislukte omhaal van Benjamin Pavard werkte Gatti de bal achter zijn eigen doelman. Even leek het erop alsof Marcus Thuram de bal binnen werkte, maar de Fransman claimde de goal niet. Juventus was aanvallend onmachtig en kwam met name in de tweede helft niet verder dan wat wanhoopspogingen.

Dus vergrootte Inter het gat in de Serie A; ze staan nu vier punten voor op Juve met een wedstrijd minder gespeeld. Stadgenoot AC Milan heeft acht punten minder.