Overzicht KKD | Willem II wint topper van De Graafschap, Roda stijgt naar plek 2

Koploper in de Keuken Kampioen Divisie Willem II neemt na een topper tegen De Graafschap de drie punten mee naar huis. De Tilburgers wonnen met 0-2. Ook Roda JC deed goede zaken. De Limburgers versloegen subtopper FC Dordrecht met 4-1. Lees hieronder een overzicht van de wedstrijden in de KKD op vrijdagavond.

De Graafschap – Willem II

De topper van deze speelronde in de Keuken Kampioen Divisie werd gespeeld op De Vijverberg: daar speelde De Graafschap tegen Willem II, oftewel de nummer 4 tegen de nummer 1. Het waren de Tilburgers die gelijk voortvarend begonnen. Thijs Oosting zette Willem II al na 6 minuten op voorsprong. Daarna kregen de bezoekers nog meer kansen om te scoren, maar dat lukte niet voor rust.

Niet lang na de onderbreking verdubbelde Ringo Meerveld op fenomenale wijze de score voor Willem II: hij legde aan van een meter of 25 en zag de bal in de kruising vliegen. Bekijk de goal hieronder. Tekst loopt door

"Dit benadert perfectie" 😍



De Graafschap 0️⃣ - 2️⃣ Willem II#grawil — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

Daarna probeerden De Superboeren nog wel wat te forceren, maar er lukte niet veel bij de thuisploeg. Daarom was de eindstand 0-2.

Roda JC – FC Dordrecht

Ook in Kerkrade stond een topper op het programma: Roda JC stond voor de wedstrijd derde en FC Dordrecht vijfde. Na de blamage van Roda vorige week uit bij Jong AZ (1-0-verlies), begonnen de gastheren nu een stuk beter aan de wedstrijd. Rodney Kongolo besloot na 18 minuten eens aan te leggen en scoorde een heerlijke goal.

Nieuwkomer Vaclac Sejk deed ook een duit in het zakje. Hij kon de bal in de 52e minuut rustig binnentikken na een mooie actie van Arjen Van der Heide. Toch liet Dordt nog wel even zien waarom ze zo hoog staan: Shiloh 't Zand maakte een kwartier later de aansluitingstreffer en bracht de spanning terug in Kerkrade.

Maar dichterbij komen deed Dordrecht niet. Het was juist Joey Paul Muller die aan de andere kant voor de bevrijdende 3-1 zorgde in het Parkstad Limburg Stadion. In de blessuretijd maakte hij er ook nog 4-1 van. Door deze overwinning staat Roda in ieder geval tijdelijk weer op de tweede plaats.

Schokeffect bij Telstar?

Amper vier dagen na het ontslag van trainer Mike Snoei heeft Telstar iets gedaan wat het al sinds 17 november niet meer had gedaan: winnen in de KKD. In een thuisduel tegen Helmond Sport won de ploeg uit Noord-Holland met 3-2.

Daardoor is Telstar in ieder geval voor even van de laatste plek af. Daar vinden we nu TOP Oss.

Overige uitslagen

Jong PSV - FC Emmen: 3-0

NAC - FC Eindhoven: 2-2