Titelverdediger AZ wint knap van Atlético Madrid in Youth League, Dave Kwakman maakt bijna doelpunt van het jaar

AZ onder 19 heeft zich geplaatst voor de laatste zestien van de Youth League. De titelverdediger won in Wijdewormer met 1-0 van de beloften van Atlético Madrid. Yoël van de Ban zorgde voor de winnende goal, maar het hoogtepunt van de wedstrijd kwam op naam van Dave Kwakman.

Kwakman, overigens geen familie van oud-voetballer Kees Kwakman, kreeg in de negende minuut de bal ter hoogte op eigen helft. Hij tikte de bal iets voor zich uit en bedacht zich geen moment. Kwakman verraste keeper Salvador Esquivel, maar tot grote teleurstelling van alle fans langs het veld spatte de bal uiteen op de lat.

Een kwartier later kwam AZ alsnog op voorsprong. Elijah Dijkstra liep knap voorbij twee tegenstanders en legde de bal perfect terug op Van de Ban, die de ban brak. AZ kreeg in de slotfase nog een kans om er 2-0 van te maken, maar die kans was niet aan Kees Smit besteed. Atlético kwam ook niet meer tot scoren en dus is de titelverdediger door naar de laatste zestien.

Titelverdediger

Het jeugdteam van AZ stuntte vorig jaar door de Youth League te winnen. Het versloeg op weg naar de winst onder meer Real Madrid en FC Barcelona. AZ won in de finale van het Kroatische Hajduk Split met 5-0.

Feyenoord

AZ is niet de enige overgebleven Nederlandse ploeg in de Youth League. Ook Feyenoord staat in de achtste finales. De ploeg van Robin van Persie speelde in groepsfase tegen Atlético Madrid en eindigde met één punt voorsprong op de Spanjaarden als eerste. De loting voor de achtste finale is op vrijdag 9 februari.