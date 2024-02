Valentijn Driessen ziet waarde Santiago Giménez hard dalen: 'Zou nog geen vijf miljoen voor hem geven'

Santiago Giménez scoorde er in de eerste seizoenshelft op los, maar sinds de wintertijd is ingegaan stokt de doelpuntenmachine van Feyenoord. In Rotterdam was er lange tijd de hoop dat Giménez een enorm bedrag zou gaan opleveren. Valentijn Driessen denkt dat er op dit moment weinig clubs vele miljoenen voor de spits neer zullen leggen.

"Als je hem nu ziet, zou ik nog geen vijf miljoen voor hem geven", vertelt Driessen in Kick-Off Eredvisie van De Telegraaf. De spits begon geweldig en toen werden eventuele bedragen van rond de vijftig miljoen genoemd bij een eventuele transfer: "Dat is de waarde waarvoor ze denken hem te kunnen verkopen, maar dat is er natuurlijk niet geboden. Zo'n bod zou ik meteen accepteren."

Driessen ziet dat niet alleen Giménez uit vorm is, maar de hele ploeg: "Feyenoord draait helemaal niet goed. Dat zagen we ook tegen AZ. Het flitsende is er vanaf." De journalist verwacht dan ook weinig van de Rotterdammers de komende tijd: "Ik denk dat Feyenoord een moeilijke periode tegemoet gaat. Zeker tegen AS Roma dat de weg omhoog heeft geboden."

Doelpuntenmachine hapert

Giménez wist in de laatste acht wedstrijden slechts één keer het net te vinden. Hij miste in de thuiswedstrijd tegen FC Twente een strafschop en liep in de beker ook nog tegen een schorsing aan waardoor hij de halve finale moet missen. De Mexicaan staat op de topscorerslijst van de Eredivisie tweede met negentien doelpunten. AZ-spits Vangelis Pavlidis heeft er eentje meer.

Strijd om tweede plaats

Feyenoord won woensdag in de KNVB Beker met 2-0 van AZ en speelt komende weekend de stadsderby tegen Sparta in de Eredivisie. De Rotterdammers staan tweede met een achterstand van tien punten op koploper PSV. Feyenoord zal meer bezig zijn met de strijd om plek twee, want het gat met nummer drie FC Twente is vijf punten. De nummer twee plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Feyenoord speelt volgende week donderdag de heenwedstrijd van de tussenronde in de Europa League. De ploeg van Arne Slot ontvangt dan AS Roma, een week later is de return in Italië. De afgelopen twee seizoenen werd Feyenoord in Europa uitgeschakeld door Roma. Toen was José Mourinho de coach, maar hij werd eerder dit seizoen ontslagen.