Vijf redenen waarom Feyenoord vanavond wint van AZ in de TOTO KNVB Beker

Het is het tweede duel in vier dagen tussen Feyenoord en AZ. In De Kuip wordt de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker gespeeld, waar zondag de twee in Alkmaar een wedstrijd in de Eredivisie speelden. Feyenoord won met 1-0 en in De Kuip is de verwachting dat Feyenoord weer zal winnen; vijf redenen op een rij.

AZ maakt woensdag de reis naar Rotterdam om in de kwartfinale van de beker tegen Feyenoord te spelen. De thuisploeg had zondag nog de handen vol aan AZ, maar nam wel drie punten mee naar Rotterdam. Wel werd er een groot verlies geleden met de blessure van Justin Bijlow. Feyenoord zal het voorlopig zonder hun eerste keeper moeten doen. Maar AZ mist woensdag ook een belangrijke speler, die normaliter voor de nodige goals zorgt...

Afwezigheid Vangelis Pavlidis

De topscorer van de Eredivisie zal niet mee doen bij AZ vanwege een schorsing die hij in het vorige bekerduel opliep. Het scheelt een slok op een borrel; AZ mét Pavlidis in de spits, of AZ zónder Pavlidis in de spits. Dit seizoen maakte de Griek exact de helft van de gescoorde doelpunten voor de Alkmaarders in de Eredivisie; twintig van de veertig om precies te zijn. Daarna komen pas Dani de Wit (5) en Mayckel Lahdo (2) op het lijstje. Het feit dat hij er niet bij is, moet als groot voordeel gezien worden voor Feyenoord.

AZ doet dus nogal een jasje uit zonder Pavlidis, het scorend vermogen van de ploeg ligt zonder de Griek een stuk lager. Tel daarbij op dat Feyenoord na PSV de minst gepasseerde ploeg van Nederland is en je zou kunnen stellen dat een tegengoal niet direct in de lucht hangt voor Feyenoord.

Santiago Giménez

Om maar even bij de spitsen te blijven, is Giménez ook een reden waarom Feyenoord zal winnen in De Kuip. De Mexicaan van Feyenoord staat al drie wedstrijden droog en miste in zijn laatste wedstrijd in De Kuip (tegen FC Twente) een penalty. Zondag werd hij gewisseld en oogde hij enorm gefrustreerd op de bank, waarna hij een bak van kritiek over zich heen kreeg. De laatste keer dat hij drie wedstrijden droog stond sloeg hij keihard terug met een hattrick tegen Excelsior.

Om zijn goede vorm terug te krijgen, zijn er goals nodig. Hij scoorde in de Eredivisie nog níét tegen AZ, dat weet hijnzelf vast ook en zal dit als motivatie gebruiken. Alles wijst erop dat Giménez van zich af gaat bijten woensdagavond in een volle Kuip. Mocht dat het niet worden, heeft Slot weer een mooie troef achter de hand; de goed presterende Ayase Ueda is weer terug van de Azië Cup. Hij scoorde vier doelpunten in vijf wedstrijden voor Japan op dat toernooi.

Geleerd van zondag

Slot was duidelijk na afloop van AZ-Feyenoord: "Dit was het tegenovergestelde van hoe wij normaal spelen. We weten gelukkig wel de nul te houden, we hebben goed verdedigd." Het was niet hoe hij het normaal wil zien en zal daar lessen uit hebben getrokken, dat maakte hij woensdag ook kenbaar op de persconferentie. Hij gaf kraakhelder aan in welke situaties AZ gevaarlijk werd, maar gaf ook aan dat zijn ploeg simpelweg slordig was.

Slot zag hoe de tegenstander van woensdagavond in het thuisduel de ruimte achter de verdediging zocht en vond. Wanneer Feyenoord de bal verloor werd er direct de diepte gezocht met snelle aanvallers voorin, daar zal Feyenoord voor moeten waken. AZ zette ontzettend hoog druk op de Rotterdammers, ook ging het publiek erachter staan en daar had het team van Slot geen antwoord op. Met alle hens aan dek werd de voorsprong ternauwernood vastgehouden. In een volle Kuip zal dit spel een stuk moeilijker te hanteren zijn, daarbij zal Slot ook een goede oplossing geboden hebben aan zijn spelers om daar mee om te gaan.

Bekerhistorie Feyenoord

Feyenoord en de halve finale van de beker blijkt een goed huwelijk, in de afgelopen vijf jaar zat Feyenoord vaker wél dan niet bij de laatste vier. AZ behaalde de halve finale twee keer in de afgelopen vijf jaar. Voor Feyenoord is de beker ook nog de enige kans op een Nederlandse prijs, want volgens Slot is het kampioenschap te ver uit zicht. Europees is Feyenoord natuurlijk ook nog actief, daar speelt het in de Europa League-tussenronde tegen AS Roma.

De Kuip

De Kuip is natuurlijk een ongekend begrip, meer dan eens kan het spoken op een bekeravondje in De Kuip. Met een Giménez die niet in zijn beste vorm is, een geblesseerde Bijlow en een ticket voor de halve finale van de KNVB Beker in het verschiet zal Het Legioen zich volledig achter Feyenoord scharen. In een kolkende Kuip kan het dan nog wel eens heel lastig worden voor AZ om hetzelfde brutale, hoogdrukkende spel te spelen als dat zij in Alkmaar deden.