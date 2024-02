Geniale beelden: sprinter Mark Cavendish neemt in volle klim de tijd voor selfie met een fan

Mark Cavendish is inmiddels niet meer de jongste sprinter in het peloton, maar in zijn hoogtijdagen stond hij ook al niet bekend als de beste klimmer. Sterker nog: het is absoluut niet een van zijn liefste bezigheden. Toch is het soms onvermijdelijk om een berg op te moeten als wielrenner en dus neemt Cavendish dan ook tijd voor andere leuke dingen.

De Engelse sprinter rijdt tegenwoordig voor Astana en is op dit moment actief in de Tour van Colombia. Tijdens het beklimmen van een berg nam Cavendish even de tijd om op de foto te gaan met een meerennende fan. De Engelsman was zelfs niet te beroerd om de foto ook nog even te maken. Later dit jaar hoopt Cavendish nog een etappe te winnen in de Tour de France. Als dit hem lukt, is hij alleen recordhouder wat betreft meeste etappezeges in de Franse ronde.