Weduwe Kelvin Kiptum over laatste gesprek met haar man: 'Hij zou cadeautjes voor de kinderen meenemen'

Aseneth Rotich, weduwe van Kelvin Kiptum, heeft tegen Keniaanse media gereageerd op het overlijden van haar man. Kiptum, wereldrecordhouder op de marathon, verongelukte zondag. Rotich zag haar man eerder op de dag voor het laatst, maar dat wist ze toen nog niet. Ze heeft voor het eerst haar verhaal gedaan over die tragische dag.

Rotich vertelde tegen het Keniaanse Nation dat ze in de avond wakker werd gemaakt door haar schoonmoeder, die vertelde dat de auto van Kiptum bij een boom was gevonden. "Eerst kreeg onze familie valse berichten over dat Kelvin mogelijk het slachtoffer was geworden van een carjacking."

Toen ze op de plek van het ongeluk aankwamen, hadden ze snel door dat het een stuk ernstiger was. In het ziekenhuis kregen de familieleden daarna te horen dat Kiptum overleden was.

Vader van Kelvin Kiptum wil dat Keniaanse overheid onderzoek start na plots overlijden zoon Samson Cheruiyot, de vader van Kelvin Kiptum, wil dat de Keniaanse overheid een onderzoek start naar het overlijden van zijn zoon. Kiptum overleed plotseling in een auto-ongeluk. Cheruiyot vertelt dat een aantal 'vreemde mannen' op zoek waren naar zijn zoon enkele dagen voor zijn overlijden.

Laatste momenten samen

Kiptum vertrok zondag in de vroege ochtend van huis voor een trainingsessie. Hij zou later op de zondag of anders maandag weer terugkeren. Rotich zei gedag tegen haar man, maar kon niet vermoeden dat het de laatste keer was dat ze haar man zou zien.

Rotich vertelde geëmotioneerd over hun laatste momenten samen: "We namen afscheid en ik wenste hem een goede training toe voordat ik weer terug naar bed ging. Rond 10 uur werd ik opnieuw gebeld door Kelvin. Hij zei dat hij uitgeput was van de training."

In de avond belde hij nog wel hun twee kinderen en hij stelde ze nog iets moois in het vooruitzicht volgens Rotich: "Kelvin beloofde om maandag cadeautjes, polshorloges, voor hen mee te nemen. Daar vroegen ze al lange tijd om."

Rotterdam

Kiptum zou in april meedoen aan de marathon van Rotterdam en wilde daar zijn eigen wereldrecord breken. Doel was om de eerste loper ooit te worden die de 42 kilometer en 195 meter af zou leggen in minder dan twee uur af zou leggen. Rotich zou bij die poging aanwezig zijn: "Hij zou me meenemen naar Rotterdam. Hij geloofde écht dat hij daar onder de twee uur kon duiken."