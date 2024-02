Suzanne Schulting is terug, en hoe: 'Ik denk dat ik de boel weer een beetje heb opgeschud…'

Maar liefst elf maanden was ze afwezig, maar bij haar terugkeer stond ze er meteen weer. Suzanne Schulting staat weer op het ijs en dat hebben haar rivalen geweten ook. Met drie medailles keert ze huiswaarts na een weekendje Dresden.

Schulting pakte tijdens de wereldbekerwedstrijden brons op de 1500 meter, zilver op de 1000 en goud op de aflossing met het Nederlandse team. „Kristen (Santos, red.) en Hanne (Desmet, red.) hebben heel het seizoen hetzelfde trucje kunnen toepassen, maar dat wordt nu wel een beetje verstoord en dat is leuk", aldus de 26-jarige Friezin in De Telegraaf.

"Ik heb natuurlijk de races gezien die ze eerder dit seizoen hebben gereden", legde Schulting uit. "Het enige wat ze doen, is wachten, wachten, wachten. En dan bam! Ze gaan buitenom en maken het af. Nu wordt het allemaal iets moeilijker voor ze, en dat is leuk.”

Door een lichaam dat even niet meer wilde en een flinke blessure doordat het ijzer van een schaats in haar rug kwam, stond Schulting bijna een jaar aan de kant. En dat nadat ze jarenlang de koningin van het shorttrack was. Maar ze is terug, liet ze zien. „Ik denk dat ik de boel weer een beetje heb opgeschud…”, glunderde Schulting.