Suzanne Schulting trots op bronzen medaille bij comeback: 'Voelt als een enorme overwinning'

Suzanne Schulting keerde dit weekend na elf maanden afwezigheid weer terug op het ijs en pakte direct brons op de 1500 meter bij de World Cup in Dresden. Dat deed haar veel. "Ik ben heel trots dat ik hier sta", zei een emotionele Schulting na afloop.

Schulting eindigde in de finale als derde achter de Belgische Hanne Desmet en Kristen Santos-Griswold uit de Verenigde Staten. "Ik wist dat het een hele zware finale zou worden. Er zat niet meer in, ze waren gewoon te sterk", reageerde Schulting bij de NOS.

De shorttrackster reed in maart 2023 voor het laatst een wedstrijd en had het daarna moeilijk. Ze raakte oververmoeid, was besmet met het cmv-virus en liep een snijwond in haar rug op bij een trainingsongeluk. Ondanks haar vele overwinningen in het verleden was ze dan ook blij met brons: "Normaal zou ik teleurgesteld zijn, maar het voelt heel goed om weer mee te kunnen doen. Ik heb deze ritten nodig om sterker te worden"

'Enorme overwinning'

Schulting vertelde na afloop ook dat ze op een hele andere manier aan de start stond: "Anderhalf jaar geleden stond ik bij een wedstrijd in Canada buiten te huilen voor een halve finale. Nu ben ik gewoon ontspannen en relaxed. Dat voelt als een enorme overwinning."

WK in eigen land

Het grote doel van dit seizoen is het WK. Dat wordt van 15 tot en met 17 maart gehouden. Voor de Nederlandse shorttrackers is dat een bijzonder toernooi. Het WK wordt dit jaar namelijk gehouden in Rotterdam Ahoy.