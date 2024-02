Manager Oleksandr Usyk beschuldigt Tyson Fury van opzet: 'Hij is een lafaard'

Tot grote teleurstelling van alle vechtsportliefhebbers maakte Tyson Fury vrijdag bekend dat zijn partij tegen Oleksandr Usyk op zaterdag 17 februari niet door kan gaan. Fury heeft een enorme snee boven zijn oog en stapt daardoor niet de ring. De manager van Usyk denkt er het zijne van en beschuldigt de Brit van een smoesje om niet te hoeven vechten.

Egis Klimas, de manager van Usyk, ging tegen het boksmagazine The Ring helemaal los over de afmelding van Fury: "Hij is een lafaard! Hij heeft zijn bitch gevraagd om hem met een frituurpan te slaan en je mag dit woord voor woord opschrijven. Ik zat al te wachten op dit moment."

De Oekraïense vechter zelf maakt zich er een stuk minder druk om volgens zijn manager: "Toen hij het hoorde, kon hij alleen maar lachen. Je kunt hem mentaal niet breken."

Bekijk de snee in het gezicht van Fury hieronder:

FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024

Vrouw Fury schrok zich kapot

Paris Fury, de vrouw van Tyson, liet eerder op Instagram weten dat ze heel erg geschrokken was van de snee: "Mijn hele lichaam was aan het trillen toen ik die snee zag", schrijft ze. Ze laat ook weten dat haar man flink baalt van het uitstellen van het gevecht: "Hij klonk woedend en teleurgesteld, maar boksen is een gevaarlijke sport en dit kan nu eenmaal gebeuren."

Het is al de tweede keer dat het gevecht wordt uitgesteld, want beide heren zouden eigenlijk al in december tegen elkaar vechten. Toen koos Fury toch voor een ander gevecht en werd zijn duel met Osyk uitgesteld. In de verklaring bood hij zijn excuses aan: "Ik heb medelijden met iedereen die betrokken is bij dit evenement en zal hard trainen zodra het oog genezen is.

De reactie van Paris Fury, de vrouw van Tyson, op de blessure van haar man. © Instagram / @parisfury1

Nieuwe datum

Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer het gevecht tussen Fury en Usyk er alsnog gaat komen. Volgens The Sun kan het zelfs 'enkele maanden duren' voordat Fury weer hersteld is.

Het zou ook kunnen dat Usyk op 17 februari alsnog gaat vechten, maar dan tegen een vervanger. De Oekraïner heeft de wereldtitels van de IBA, IBF en WBO op zak. Fury is houder van de WBC-titel.