AS Roma verliest vlak voor bezoek aan De Kuip van koploper Internazionale

AS Roma heeft een paar dagen voor de wedstrijd tegen Feyenoord een tik gekregen in de Serie. De ploeg van Daniele de Rossi verloor thuis van koploper Internazionale: 2-4.

Roma treft donderdag Feyenoord in de Europa League, maar speelde eerst nog een belangrijke wedstrijd. De club uit de hoofdstad strijdt om de vierde plaats in de Serie A en daarmee dus een plek in de Champions League vorig seizoen. Rick Karsdorp en Dean Huijsen stonden in de basis tegen Inter, waar Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen op de bank zaten.

Koploper Inter verloor dit seizoen nog maar één keer en maakte ook tegen de nummer vijf geen fout. Dat terwijl Roma bij rust nog wel op een 2-1 voorsprong stond. Gianluca Mancini en Stephan El Shaarawy scoorden nadat Francesco Acerbi de bezoekers op voorsprong had gezet.

Inter raakte niet van de leg en draaide het na rust helemaal om. Marcus Thuram zorgde voor de gelijkmaker en door een eigen goal van oud-PSV'er Angelino kwam de koploper op voorsprong. Dumfries en De Vrij vielen nog in en Alessandro Bastoni besliste de wedstrijd in de extra tijd.

AS Roma verliest thuis van koploper Inter AS Roma heeft thuis verloren van koploper Internazionale. In Stadio Olimpico werd het 2-4. Roma speelt donderdag uit tegen Feyenoord.

Feyenoord

Roma komt aanstaande donderdag naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen Feyenoord in de tussenronde van de Europa League. Een week later is in Rome de return. In de vorige twee seizoenen waren de Italianen te sterk voor de ploeg van Arne Slot.

In 2022 won het met 1-0 in de finale van de Conference League en vorig jaar schakelde Roma de Rotterdammers na verlenging uit in de kwartfinale van de Europa League. Toen zat José Mourinho op de bank als coach, maar hij is er deze keer niet bij. The Special One werd eerder dit seizoen ontslagen.