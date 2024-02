Atalanta wint mede dankzij rake vrije trap Teun Koopmeiners van Genoa

Teun Koopmeiners heeft zondagavond een mooie vrije trap gescoord tegen Genoa. Het betekende de 2-1 voor Atalanta Bergamo. Uiteindelijk werd het 4-1, door twee goals in de blessuretijd.

Charles De Ketelaere had Atalanta op voorsprong gezet tegen op bezoek in Genua. Na de thee zorgde Ruslan Malinovskiy voor de gelijkmaker, maar Koopmeiners zette de bezoekers weer op voorsprong. De rake vrije trap van de Nederlander vind je hieronder.

Diep in de blessuretijd was het nog twee keer raak voor Atalanta. Davide Zappacosta maakte in de 100e minuut de 3-1, Bilal El Toure maakte er drie minuten later ook nog 4-1 van.