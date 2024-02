Brian Brobbey vond dat zowel Ajax als PSV het 'best wel goed deden'

Brian Brobbey is wel tevreden met het gelijkspel van zijn Ajax tegen PSV (1-1). "Het was een lastig potje, waarbij beide teams het best wel goed deden", zei de man die zelf belangrijk was met een assist.

"We hadden ook wel kunnen winnen, gezien onze kansen", zei de spits tegen ESPN. "We moesten druk zetten, maar dat gebeurde niet. Dat we vaker voor de lange bal op mij kozen, vond ik eerlijk gezegd wel lekker. Ik kan de bal vasthouden."

Brobbey gaf de assist bij de 1-0 van Steven Berghuis en heeft nu twaalf wedstrijden op rij een doelpunt gemaakt of een assist gegeven, "Als het goed gaat, is het zeker leuk. Ik mag niet klagen", zegt Brobbey, die zelf wel een kans miste op de 2-1 en Kenneth Taylor in kansrijke positie over zag schieten. "Ik had moeten scoren, maar Taylor ook."