Crysencio Summerville helpt Leeds United met mooie goal en assist naar vijfde ronde FA Cup

Crysencio Summerville heeft ervoor gezorgd dat Leeds United de vijfde ronde van de FA Cup heeft bereikt. De Nederlander werd vlak voor de verlenging van de bank gehaald om de overwinning binnen te slepen tegen Plymouth Argyle en dat lukte. Summerville was in de extra tijd goed voor een goal en een assist.

Onlangs werd het op Elland Road in Leeds 1-1 en dat was dinsdag na negentig minuten ook de tussenstand. Verlengen dus. Daarin maakte Summerville in de 97ste minuut een fraaie goal. De Nederlander dribbelde naar binnen en werkte de bal hoog in de verre hoek. Summerville besliste het duel even later door een assist te geven op Georginio Rutter. Ryan Hardie zorgde met een eigen goal voor de eindstand: 1-4.

Superactie en goal Crysencio Summerville bij Leeds United in FA Cup Crysencio Summerville was dinsdagavond belangrijk voor Leeds United in het FA Cup-toernooi. De Nederlander viel vlak voor tijd in bij 1-1 en maakte in de verlenging de 2-1. Check het doelpunt hierboven.

In de vijfde ronde van de FA Cup speelt Leeds United een uitwedstrijd bij Chelsea of Aston Villa. Die teams bepalen woensdag wie er doorgaat in het oudste Engelse bekertoernooi.