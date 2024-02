Dit is waarom Lutsharel Geertruida na z'n goal tegen AZ juichte met z'n handen op z'n ogen en oren

Lutsharel Geertruida juichte woensdagavond op een aparte manier nadat hij voor Feyenoord had gescoord in de bekerwedstrijd tegen AZ. Hij maakte de 1-0 en liep vervolgens juichend richting een camera. Die registreerde dat Geertruida en ploeggenoten Quinten Timber en Calvin Stengs hetzelfde gebaar maakten.

Hun linkerhand over hun ogen en hun rechterhand op hun rechteroor, dat gebaar maakten ze. Maar waarom? Het gebaar is een kopie van hoe een oud-ploeggenoot juichte als hij scoorde voor Feyenoord. Javairo Dilrosun deed dat ook altijd, maar hij is deze winter vertrokken naar Club America in Mexico. Om hem te eren en te tonen dat ze hem nog niet vergeten zijn, deden Geertruida, Timber en Stengs Dilrosun na.

Javairo Dilrosun juichte ook altijd op dezelfde manier als Geertruida deed toen hij nog scoorde voor Feyenoord. ©Getty Images

Dilrosun zag het op televisie allemaal gebeuren en maakte snel een foto. Op Instagram reageerde hij dat hij van z'n oud-ploeggenoten houdt.

Op Instagram dankte Dilrosun zijn oud-ploeggenoten voor de viering met de caption: 'Ik hou van jullie'

Dilrosun was vorig jaar nog van grote waarde voor Feyenoord in het seizoen dat de club kampioen werd. Dit seizoen werd zijn inbreng steeds minder. Hij kwam in alle competities bij elkaar nog maar tot twaalf duels voor Feyenoord. Dus koos hij in de winterse transferperiode eieren voor z'n geld en vertrok naar Mexico.