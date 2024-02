Erik ten Hag vreest na ruime zege met Manchester United voor ex-Ajacied: 'Het ziet er niet goed uit'

Manchester United heeft zaterdagmiddag op het eigen Old Trafford goede zaken gedaan. De ploeg van manager Erik ten Hag was met 3-0 te sterk voor West Ham United en wipt zo over de Londenaren naar de zesde plaats in de Premier League.

Rasmus Hojlund opende op de zijn 21ste verjaardag de score na 23 minuten spelen. Alejandro Garnacho gooide het duel met twee twee treffers na rust in het slot. Voor United betekende het de grootste competitiezege van het seizoen.

Er was echter niet alleen maar goed nieuws voor United. Verdediger Lisandro Martinez viel uit met een knieblessure. De oud-Ajacied raakte bij een duel ongelukkig geblesseerd, ging nog wel even verder, maar moest alsnog naar de kant. Het is nog onduidelijk wat de Argentijn mankeert.

Ten Hag wilde na de wedstrijd niet in detail treden, maar liet wel weten: "Het ziet er niet goed uit, helemaal niet." Martinez is net terug van het nodige blessureleed en werd tijdens zijn afwezigheid flink gemist. "Het is een persoonlijk drama", aldus de voormalig Ajax-trainer. "We hebben een paar dagen nodig om tot een diagnose te komen. Hij is heel erg teleurgesteld, heel verdrietig. We leven als team echt met hem mee."

Stand Premier League

Door de overwinning wipt United in de stand over West Ham heen. The Red Devils staan nu zesde met 38 punten. De achterstand op nummer vijf Tottenham Hotspur is zes punten. Volgende week gaan Ten Hag en co op bezoek bij Aston Villa. Bekijk hier de stand en het programma in de Premier League.