Feyenoord beloont fans vanwege goed gedrag: netten in De Kuip verdwijnen

Fans in De Kuip hebben vanaf komend seizoen eindelijk weer vrij zicht. Sinds april 2023 hingen er netten in het stadion van Feyenoord, omdat een supporter een aansteker gooide op het hoofd van Ajacied Davy Klaassen. Na iets meer dan een jaar gaat alles weg, op één voorwaarde: er mag niets op het veld gegooid worden.

'De club komt zo tegemoet aan een breed levende wens en wil supporters vertrouwen geven én belonen voor de nimmer aflatende steun', schrijft Feyenoord in een statement. Het verdwijnen van de netten zorgt er ook voor dat de tv-kijker beter zicht heeft tijdens wedstrijden van Feyenoord. 'Hoewel Feyenoord het op dit terrein recent nog mis zag gaan bij meerdere wedstrijden van andere clubs, onder meer in de play-offs om promotie en degradatie, gaat het desondanks over tot het weghalen van de gezichtsbeperkende palen en netten in De Kuip.'

Europees nog wel netten

Feyenoord-fans moeten zich nu bewijzen aan de club, anders komen er minimaal tot aan het einde van het seizoen 2024-25 netten in De Kuip. 'Feyenoord gaat er niet van uit, maar indien er in de toekomst toch weer spullen op het veld terecht komen en de wedstrijd daardoor wordt onderbroken of gestaakt, dan zullen de palen en netten weer terug worden geplaatst.'

Vertrouwen en beloning voor de onvoorwaardelijke steun van het legioen.



❤🤍🖤 Tot volgend seizoen! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 11, 2024

In Europees verband verandert er weinig. Vak Z blijft gesloten, net als het afgelopen seizoen. 'Vanwege de nog grotere sportieve, financiële en imago-belangen worden bij de thuisduels in de UEFA Champions League aan beide korte zijden en aan de Maaszijde palen en netten geplaatst.'