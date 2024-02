FIFA deelt wedstrijdschema WK 2026: openingsduel in Mexico, finale in New Jersey

De FIFA heeft zondagavond het wedstrijdschema voor het WK van 2026 bekendgemaakt. Die eindronde wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het WK trapt af in Estadio Azteca in Mexico-Stad, de finale is in het Metlife Stadium in New York.

Er kunnen in totaal 82.500 fans in het Metlife Stadium, dat veelal gebruikt wordt voor American football. New York Giants en New York Mets spelen daar hun NFL-wedstrijden en in 2014 werd de Super Bowl er georganiseerd. In het stadion is ook al genoeg gevoetbald; in de Gold Cups van 2011 en 2015 en de Copa América van 2016.

Wedstrijdschema WK 2026

Het WK begint op 11 juni in Estadio Azteca, de thuishaven van het Mexicaanse Club América - de nieuwe club van Javairô Dilrosun. Een dag later wordt er voor het eerst gevoetbald in Canada (BMO Field, Toronto) en de Verenigde Staten (SoFi Stadium, Los Angeles). De finale is dus in Metlife Stadium in New Jersey, de strijd om het brons wordt gespeeld in Hard Rock Stadium in Miami.

Er doen in 2026 maar liefst 48 landen mee. Dat betekent dat er in totaal 104 wedstrijden zijn. De meeste worden gespeeld in het AT&T Stadium in Dallas. Daar zullen maar liefst negen wedstrijden worden gevoetbald.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Speelsteden WK 2026