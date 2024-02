Jasper Cillessen is zuur na penaltymoment: 'Het zit me niet mee'

NEC en ook met name Jasper Cillessen balen na de wedstrijd van de Nijmegenaren tegen RKC (2-0). De goalie stopte eindelijk een strafschop in de Eredivisie, maar die moest over na ingrijpen van de VAR. Toen werd er wel gescoord.

Het was een cruciaal moment in de eerste helft: na een overtreding in het zestienmetergebied wees scheidsrechter Jeroen Manschot na overleg met de VAR naar de penaltystip. Dario van den Buijs kreeg na 22 minuten de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar zag zijn strafschop gekeerd worden door Cillessen. Nooit eerder pakte de 65-voudig international van Oranje een penalty op de Nederlandse velden.

Verdedigers van NEC liepen echter te vroeg in, waardoor RKC de strafschop over mocht nemen. Van den Buijs gunde de bal nu aan David Min, die vanaf elf meter wél onberispelijk achter Cillessen schoot: 2-0. "Dat is zonde, het zijn helaas de regels en dan zit het mij niet mee", reageerde Cillessen bij ESPN.

"Het is zuur", vervolgde de keeper. "We beginnen heel zwak en dan zit het vandaag niet mee. Ik heb in Spanje ook wel een penalty gestopt, ik weet dat ik het kan. Maar hier in Nederland heeft het mij niet meegezeten. Laten we hopen dat er nog een mooi moment kan komen."

Zuur

Cillessen baalt van de nederlaag na de bekeroverwinning op ADO. "Als je deze week goed afsluit met een overwinning doe je goede zaken en laat je zien dat je gegroeid bent. We weten nu waar we aan moeten werken. Je moet zakelijk starten. Het was een heel goede week met een fantastisch resultaat in de beker, maar je sluit de week zuur af. Dat gaan we nu niet meer veranderen."