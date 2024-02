John van 't Schip over Ajax: 'Het elftal was soort van getraumatiseerd'

John van 't Schip stapte in als trainer bij Ajax toen de club naar een historisch dieptepunt was gezakt: de laatste plek in de Eredivisie. Inmiddels is er wat rust en stabiliteit teruggekeerd. Zo vlak na de hervatting van de competitie, na de winterstop, blikt hij nog even terug.

"Dat het elftal een soort van getraumatiseerd was na de eerste drie maanden van het seizoen, is logisch", zegt hij tegen Ajax Life. "De resultaten vielen tegen, de positie op de ranglijst was beroerd en het spel kwam niet uit de verf. Maar de spelers konden niet zoveel doen aan dat negatieve sentiment, omdat de selectie simpelweg niet in balans was."

Dat kan je wel zeggen. In de zomer kwam er een stoet spelers uit allerlei gaten en hoeken opdagen in de Nederlandse hoofdstad. Sommigen zijn alweer uitgeleend, sommigen pakken enkele minuten speeltijd en enkelen doen het best aardig. Maar het gevoel blijft heersen dat er geld is weggegooid.

Henderson

"We proberen daar nu verandering in te brengen", zegt Van 't Schip over de selectie. "Bijvoorbeeld met de komst van Jordan Henderson. Ook in de zomer moet er het een en ander gebeuren om de balans zo veel mogelijk te herstellen. Het goede gevoel komt vanzelf wanneer je resultaten neerzet. Dat gebeurde gelukkig."

Alsof Ajax hem niet al genoeg onrust geeft, moest de trainer vlak voor zijn komst persoonlijk leed verwerken: zijn partner overleed. "Natuurlijk zijn er door het overlijden van Daniëlle veel momenten dat ik alleen ben", zegt hij daarover. "Dat ik aan haar denk. Tegelijkertijd ben ik aan een nieuwe uitdaging bij Ajax begonnen. Het werken helpt mij."