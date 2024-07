Kylian Mbappé moet het ontgelden na pijnlijke afgang van Frankrijk op EK: 'Lijkt op een oude veteraan'

Het EK van Frankrijk is uitgelopen op een mislukking. Zonder indruk te maken, werd het in de halve finale uitgeschakeld door een sterker Spanje. In de Franse pers krijgt met name Kylian Mbappé de wind van voren.

Het Franse L'Équipe beoordeelde de wedstrijd van Mbappé, die trouwens zonder masker speelde, met een '3' als cijfer. Vier andere basisspelers kregen dat ook en linksback Theo Hernandez kreeg zelfs een '2' van de toonaangevende krant. Alleen William Saliba ontving een krappe voldoende.

Bij Le Figaro deden ze er nog een schepje bovenop. Daar kreeg de nieuwe aanwinst van Real Madrid een '2' na zijn zwakke optreden tegen Spanje. De krant moet toegeven dat de veel jongere Lamine Yamal (16) dit EK vele malen beter is dan Mbappé: "Lamine Yamal, 16 jaar oud, die Kylian Mbappé, 25 jaar oud, spookachtig en op een oude veteraan doet lijken."

'Toe aan vakantie'

In gesprek met Le Parisien erkende Mbappé dat de Fransen simpelweg niet opgewassen waren tegen Spanje. En dat is een flinke domper voor de superster. "Ik had de ambitie om Europees kampioen te worden en een goed EK te spelen, maar dat heb ik niet gedaan. Het is een teleurstelling. We gaan nu op vakantie, ik denk dat ik het nodig heb." Over een paar weken moet hij zich alweer melden bij Real Madrid. "Ik ga goed rusten om fris weer terug te komen als we weer begonnen.:

Mbappé beleefde een moeizaam EK. Hij scoorde in de groepswedstrijd tegen Polen uit een penalty. In het openingsduel tegen Oostenrijk brak hij zijn neus, waardoor hij de clash met het Nederlands elftal moest missen. In de knock-outfase imponeerde hij geen moment en viel hij vooral op omdat hij klaagde over het dragen van zijn masker.

