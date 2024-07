Opschudding bij Spanje - Frankrijk: Kylian Mbappé krijgt tik in gezicht van veldbestormer

De halve finale tussen Spanje en Frankrijk (2-1) op het EK lag dinsdag tijdelijk stil vanwege een veldbestormer. Die was op fotojacht, zo bleek uit foto's die online te vinden waren. De UEFA en regie hielden alles keurig uit beeld, maar wij zochten uit met wie de mannelijke fan op de foto ging.

Na ongeveer een uur spelen legde de Sloveense scheidsrechter Slavko Vinčić het spel stil. Het was gelijk duidelijk waarom: er was een fan de boarding over geklommen op jacht naar een selfie. Die vond hij uiteindelijk bij Kylian Mbappe. Niet veel later werd de veldbestormer vakkundig van het veld geknikkerd door de beveiliging.

Veldbestormer op de foto met Kylian Mbappé

Op foto's van Getty Images is te zien hoe de persoon die het veld opliep in de richting van Mbappé sprintte. Nog voordat de security bij hem was, had hij zijn telefoon al te pakken en daarmee raakte hij de Franse sterspeler in het gezicht, die zonder masker speelde ondanks zijn gebroken neus. Hopen voor de veldbestormer dat de foto gelukt is, want hij zal voorlopig niet meer in een voetbalstadion komen.

© Getty Images

Eerder dit toernooi deelde de UEFA al een statement over veldbestormers. "Veiligheid in de stadions, op de velden en op andere plekken waar de teams verblijven is onze absolute prioriteit. Daarom zullen er extra veiligheidsmaatregelen worden doorgevoerd in de stadions, om incidenten te voorkomen", zeiden ze destijds. "Het veld bestormen is een overtreding van de stadionreglementen en leidt tot verwijdering, een stadionverbod voor de rest van het toernooi en aangifte bij de politie."

Winst Spanje

De flow van de wedstrijd werd onderbroken en een gelijkmaker wist Frankrijk na het moment niet meer te produceren. Dus is Spanje de eerste finalist dit EK. Zondag spelen ze de finale tegen Nederland of Engeland.

