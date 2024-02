Opmerkelijk: Cádiz-speler negeert handje van gewisselde teamgenoot

Donyell Malen is de grote man van Borussia Dortmund in de wedstrijd tegen SC Freiburg. De Nederlander schoot de thuisclub vrijdagavond na een kwartier met een heerlijke knal op voorsprong en zorgde later in de wedstrijd ook nog voor de 2-0. De teller voor Malen komt dit seizoen daarmee op negen doelpunten in de Bundesliga.