Ouderwets Zuid-Amerikaanse schoppartij bij Uruguayaans bekerpotje: vijf rode kaarten

Sébastien Haller was zondagavond de grote man in zijn thuisland. De oud-Ajacied schoot Ivoorkust naar de winst in de Afrika Cup. Voor de 29-jarige spits was het een droom die uit kwam: in 2022 werd bij hem teelbalkanker geconstateerd, daar herstelde hij van en nu staat de speler van Borussia Dortmund weer op het veld. Zijn oud-trainer Erik ten Hag is vol lof over de spits.