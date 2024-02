Ronald Koeman weet het zeker: 'Luuk de Jong gaat niet mee naar het EK'

Ronald Koeman heeft zondagochtend bekendgemaakt dat Luuk de Jong niet meegaat naar het EK. De bondscoach sprak meermaals met de PSV-spits, die heeft besloten niet meer voor Oranje uit te willen komen.

Koeman geeft bij Goedemorgen Eredivisie aan dat hij in de afgelopen periode nog wel contact heeft gehad met De Jong. De spits geeft aan in de interlandweken meer tijd met zijn kinderen door te willen brengen. Hij leek de deur héél even op een kier te zetten voor Oranje, maar die deur bleek snel weer dichtgetrokken. "Hij gaat niet mee naar het EK."

Toen Koeman bondscoach werd, belde De Jong hem op. "Hij gaf toen aan dat hij meer tijd voor z'n gezin wil, hij wordt ook een jaartje ouder. Vond ik erg jammer." De 33-jarige De Jong speelde nog onder Koeman bij FC Barcelona, dus de spits had wel moeite met dat telefoontje.

Later leek De Jong nog een keer voorzichtig de deur open te zetten in de media. "Na die opmerking heb ik hem wederom gebeld. Toen heb ik gezegd: Luuk, is dat wel zo of is dat niet zo? 'Nee, dat is niet zo'. Toen heb ik gezegd; mocht je van mening veranderen, bel je mij maar."

Statistieken van Luuk de Jong

De Jong was zaterdag tegen Ajax (1-1) wéér trefzeker. De teller in de Eredivisie staat dit seizoen inmiddels op achttien doelpunten in twintig wedstrijden. Daar voegde hij óók nog zeven assists aan toe. Daarmee is hij momenteel de MVP van de Nederlandse competitie.