Studio Voetbal pakt Paint erbij en geeft 'uitsluitsel' over mogelijk Ajax-doelpunt

Dé bal bij sc Heerenveen tegen Ajax (3-2) was niet over de achterlijn. Dat is de conclusie van Studio Voetbal nadat ze wat hebben lopen tekenen met iets wat op Paint lijkt. "De bal is niet volledig over de lijn."

Aldus de woorden van presentator Sjoerd van Ramshorst. Bij het NOS-programma hadden ze een paar rode lijnen getrokken die de achterlijn moesten voorstellen en een zwart rondje om de bal gemaakt. Het zwarte rondje raakte een van de rode lijnen en dus werd een 'conclusie' getrokken.

De conclusie werd al vooraf beaamd door de studiogasten. Zo was Ibrahim Afellay met alles wat hij gezien had qua beelden niet overtuigd geraakt dat de bal in zijn geheel over de achterlijn was gerold. "Goede beslissing", klonk dus ook eensgestemd.

Volgens Studio Sport-chef Arno Vermeulen kon scheidsrechter Danny Makkelie ook niet anders doen dan geen doelpunt toekennen. De grensrechter vlagde niet en de beelden gaven geen uitsluitsel. De mogelijke 3-3 kwam niet en Ajax droop teleurgesteld af. "Ik hoorde ook dat een camera was afgedekt waardoor er geen goede beelden waren. Daarnaast was er geen doeltechnologie. Dan kan je gewoon makkelijk op je horloge checken of het een doelpunt was of niet."