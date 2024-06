Kotsende Mark Cavendish kan nog lachen na dramatische dag in Tour de France en gaat weer van start

Het was zaterdag bepaald niet de dag van Mark Cavendish. De Britse sprinter zat kotsend op zijn fiets tijdens de eerste etappe van de Tour de France en kon het tempo van het peloton niet bijhouden. Dankzij zijn Astana-ploeggenoten wist hij nog op tijd binnen te komen en daarom mag hij zondag weer starten.

De 39-jarige Cavendish jaagt in de Tour op zijn 35ste etappezege. Dat deed nog nooit iemand hem voor. Vanzelf zal het ook dit jaar echter niet gaan. De hitte speelde de Brit in de eerste etappe flink parten, al nuanceerde hij zijn lijden zelf nadat hij 40 minuten na ritwinnaar Romain Bardet over de streep kwam.

"Je werkt een plan uit aan de hand van wat je denkt dat de eerste renners in koers gaan doen", vertelde hij. "En dan doe je wat nodig is om de tijdslimiet te behalen. Dat is niet gemakkelijk. Anderzijds wisten we waar we mee bezig waren."

Lijdende Fabio Jakobsen en Mark Cavendish binnen tijdslimiet over de streep in Tour de France Diverse sprinters hadden zaterdag de grootste moeite om de finish te halen van de eerste etappe van de Tour de France. Onder hen waren Mark Cavendish en Fabio Jakobsen. Beiden worstelden enorm in de Italiaanse hitte.

"Als je mijn lichaamsbouw hebt, kun je vandaag de dag misschien beter niet meer beginnen met wielrennen", beweerde de kleine, gedrongen Cavendish. "Die dagen liggen achter ons. Ik had liever nog één klim langer in het peloton gezeten, maar ik zag al sterretjes omdat het zo zwaar was. Maar we hebben het uiteindelijk gehaald." Zondag verscheen de wereldkampioen van 2011 met een glimlach aan de start van etappe twee.