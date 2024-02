De levensstijl van Luke Littler: 'Wakker tot 3 uur 's nachts om te gamen, 20 minuten oefenen'

Luke Littler (17) is een tiener zoals zovelen. Hij houdt van gamen, junkfood en laat opblijven. Ondanks zijn op het eerste oog niet megagezonde levensritme, is hij bliksemsnel uitgegroeid tot een van 's werelds beste darters.

In een interview met Daily Mail legt de nummer twee van het WK darts 2024 uit hoe zijn dagelijkse leven er zo ongeveer uitziet. Opmerkelijk genoeg blijkt er na dat WK weinig te zijn veranderd. "Ik weet niet waarom, maar ik ben altijd wakker tot 2 of 3 uur om op mijn Xbox te gamen", zegt Luke the Nuke. "Ik word om 13.00 of 14.00 uur wakker. Dat gaat elke dag zo. Ik sla de ochtenden als het ware over. Pas als ik even genoeg heb van de Xbox, ga ik naar het oefenbord. En als dat me verveelt, ga ik weer gamen."

Oefenen

De interviewer brengt in herinnering dat Phil Taylor, de succesvolste darter ooit, wel tien uur per dag in zijn garage bivakkeerde om pijltjes te gooien. Natuurtalent Littler heeft daar geen zin in. "Ik doe het 20 tot 30 minuten, alleen maar om mijn arm los te houden." Toch waren er jaren waarin hij wel urenlang heen en weer liep, van de oche naar het bord en terug. "Toen de lockdowns kwamen, in 2020, trainde ik vier of vijf uur per dag, want ik had niks anders te doen. Vanwege mijn talent hoef ik nu niet meer zoveel uren op de klok te krijgen."

Nerveus

Sinds het WK won hij de Bahrain Darts Masters, was hij verliezend finalist bij de Dutch Darts Masters en stond hij in de finale van de tweede speelavond van de Premier League Darts. Hij oogt als een veteraan, hij speelt als een routinier, hij presteert als een grote kampioen. Op zijn zeventiende. Daarover zegt hij: "Ik herinner me eigenlijk niet meer de laatste keer dat ik nerveus was".