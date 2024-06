Max Verstappen 'loopt niet weg' bij Red Bull: 'Werken al aan de auto van volgend jaar'

Max Verstappen is op bezoek in het thuisland van 'zijn' Formule 1-team. Dit weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma op de Red Bull Ring. Dat wekte een dag voor het GP-weekend vragen op over zijn toekomst bij Red Bull.

En daar is de Nederlander, die de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen werd in de Red Bull, wel een keertje klaar mee. Licht geïrriteerd bevestigde hij aan de aanwezige media dat hij óók volgend seizoen voor het team rijdt. Ondanks het vertrek van 'meesterontwerper' Adrian Newey en ondanks 'de rommel' binnen het team aan het begin van dit seizoen.

Dus, in 2025 rijdt Verstappen ook voor Red Bull. Dat kunnen we inmiddels opschrijven. Hij zei op de persconferentie: "We zijn al aan het werk met de auto van volgend jaar, om dan weer snel te zijn. Dus dan lijkt het me niet dat je zomaar weggaat. Als je je al focust op 2025, betekent dat ook dat je bij het team blijft."

Max Verstappen laat collega's vertwijfelt achter: Nederlander is spoorloos tijdens persconferentie GP Oostenrijk Een opvallende actie van Max Verstappen. De Nederlander rijdt dit weekend de GP van Oostenrijk en daar horen ook de nodige perspraatjes bij. Ook op de donderdag, nog voordat het raceweekend echt losbarst. Maar Verstappen bleek tijdens het gesprek nergens te bekennen.

Verstappen was spoorloos

Het scheelde overigens niet veel of Verstappen had heel die persconferentie gemist. De Nederlander was te laat uit Frankrijk vertrokken met zijn privévliegtuig en kwam zo een kwartiertje te laat bij het mediamoment aan.

Verstappen werd de afgelopen periode meermaals aan Mercedes gekoppeld, omdat Lewis Hamilton daar vertrekt. De zevenvoudig wereldkampioen gaat naar Ferrari. Verstappen verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen. "Je kunt ook niet zomaar weggaan, zo werkt Formule 1 niet. Ik kan niet opeens zeggen: dag, jongens. Ik heb een lang contract. En ik heb al vaker gezegd dat het gewoon belangrijk is dat we een competitieve auto hebben."

Max Verstappen moet in Oostenrijk uitkijken voor Ferrari: 'Zullen competitiever zijn' De afgelopen vier Formule 1-weekenden kende vier verschillende coureurs op pole position. Toch was het drie keer Max Verstappen die de race won. Maar zo zeker is dat komend weekend niet, bij de Grand Prix van Oostenrijk.

Druk weekend in Oostenrijk

Komend weekend staat er een zéér interessant F1-weekend op het programma in Oostenrijk. Ferrari is al jaren ijzersterk op de Red Bull Ring en lijkt dit jaar competitiever dan in voorgaande jaren. Ook McLaren zal goed voor de dag willen komen en zodoende concurreren met Ferrari, Red Bull én Mercedes.

Er staat een sprintrace én een normale race op het programma in Spielberg. Lees hieronder hoe laat je moet inschakelen om niks te missen van al het spektakel.