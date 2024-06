Max Verstappen moet in Oostenrijk uitkijken voor Ferrari: 'Zullen competitiever zijn'

De afgelopen vier Formule 1-weekenden kende vier verschillende coureurs op pole position. Toch was het drie keer Max Verstappen die de race won. Maar zo zeker is dat komend weekend niet, bij de Grand Prix van Oostenrijk.

Het is te hopen voor Verstappen dat Red Bull direct de auto in topconditie heeft, want er staat in Oostenrijk maar één vrije training op het programma. Vrijdagavond is de kwalificatie voor de sprintrace, gevolgd door de sprintrace zelf op zaterdag. Die avond vindt dan weer de kwalificatie plaats voor de race van zondag.

Een van de grote kanshebbers in Oostenrijk is Ferrari. Gevoelsmatig zijn er elk jaar gevechten tussen Charles Leclerc en Verstappen op de Red Bull Ring en dat lijkt dit jaar niet anders te zijn. In 2022 was het om het even: Verstappen won de sprintrace en Leclerc de race op zondag. Vorig jaar won Verstappen beide races, maar volgde Leclerc op zondag wel op P2.

Ferrari moest het afgelopen weekend doen met plek vijf en zes in Spanje, maar gelooft in Oostenrijk sneller te zijn. Carlos Sainz zei onder andere tegen Motorsport.com: "De combinatie van de snelle stukken en de lange doordraaiers is voor ons altijd lastig, zoals ook bleek in China en Suzuka. Ik herinner me dat we in Oostenrijk geen last van die problemen hadden vanwege het karakter van het circuit. Gezien het soort bochten zullen we daar competitiever zijn."

Oostenrijk vs. Nederland

De Grand Prix in Oostenrijk is voor de vele Nederlandse fans extra gevoelig, omdat het Nederlands voetbalelftal dinsdag verloor van Oostenrijk op het EK. Onderweg naar het circuit in Spielberg kregen de Nederlandse F1-supporters dat dan ook dubbel en dwars te horen van de Oostenrijkse fans.

Tijden F1 in Oostenrijk

