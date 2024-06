Max Verstappen laat collega's vertwijfelt achter: Nederlander is spoorloos tijdens persconferentie GP Oostenrijk

Een opvallende actie van Max Verstappen. De Nederlander rijdt dit weekend de GP van Oostenrijk en daar horen ook de nodige perspraatjes bij. Ook op de donderdag, nog voordat het raceweekend echt losbarst. Maar Verstappen bleek tijdens het gesprek nergens te bekennen.

Dat werd duidelijk tijdens een persconferentie. Daar was plek voor vijf Formule 1-coureurs op de bank, maar één plekje bleef lange tijd leeg naar Charles Leclerc. Daar zou Verstappen vanaf 13.30 uur moeten zitten, maar die was in geen velden of wegen te bekennen.

MAX ISNT IN THE PRESS CONFERENCE 😭😭💀💀 pic.twitter.com/ZWx7yg5Kkp — nini (@SCUDERIAFEMBOY) June 27, 2024

Het account op X dat de privéjet van de drievoudig wereldkampioen nauwgezet volgt, komt met een verklaring. Verstappen was te laat vertrokken vanuit Frankrijk en landde pas iets na half twee. Daardoor mistte hij een deel van de persconferentie. Uiteindelijk sloot Verstappen pas aan toen de gesprekken al lang en breed begonnen waren. Ongeveer een kwartier later dan de bedoeling was, schoof ook de wereldkampioen aan.

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Sankt Michael in Obersteiermark, Styria, Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/uc8VakpGjp — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) June 27, 2024

Wanneer is de GP van Oostenrijk?

Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer een half uur, met een uitloop tot een uur. De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. Mocht Verstappen meelezen: check hieronder het precieze tijdschema tijdens het raceweekend.

In de shootout wordt bijna hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: SQ1 duurt 12 minuten, SQ2 10 minuten en SQ3 acht minuten. Ook zijn coureurs niet vrij om de soort band te kiezen. De eerste twee delen moeten verplicht op de mediumband gereden worden, terwijl er voor de laatste sessie softs worden gebruikt. De race vindt zondag vanaf 15.00 uur plaats, hopelijk is Verstappen dan wel op tijd.