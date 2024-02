Mick Schumacher aast op Mercedes-zitje in 2025: 'Ik maak kans'

De allergrootste coureurs moeten ooit voor Ferrari hebben geracet. Dat is wel zo'n beetje het sentiment dat in de Formule 1 heerst. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton treedt in 2025 dan ook in de voetsporen van Michael Schumacher, Niki Lauda, Alain Prost en Sebastian Vettel. "Iedereen wil dit zien", is Jan Lammers duidelijk. Ook oud-wereldkampioenen Jenson Button en Damon Hill zijn dolenthousiast.