Megatalent Angel Daleman (16) schaatst de concurrentie op een hoop bij WK junioren

Angel Daleman (16) heeft bij de WK schaatsen junioren alweer de macht gegrepen. Net als in 2023 was de Leiderdorpse een paar klasses beter dan de concurrentie. Ze won drie van de vier afstanden en eindigde bovenaan het allroundklassement. Daarin werd Meike Veen derde.

Daleman is een vrouw van de kortere afstanden: ze won de 500, 1000 en 1500 meter. De Noorse Aurora Grinden Løvås werd tweede in het allroundtoernooi en zij moet het juist hebben van de langere afstanden. Althans, in zoverre die bij de WK junioren worden gereden: de vrouwen rijden geen 5000 meter. Løvås sloeg wel toe op de 3.000 meter, waarop Daleman de nummer vijf was. Veen pakte twee podiumplekken (3e), op de 1000 en 1500 meter.

Angel Daleman

Ook in 2025 en 2026 zou Daleman nog deel mogen nemen aan dit toernooi. De vraag is of het dan nog interessant voor haar is. Zoals de alleskunner, die ook aan shorttrack doet, zich nu ontwikkelt, is het waarschijnlijker dat ze zich de komende jaren mengt in het seniorencircuit. Haar doel is schitteren bij de Olympische Winterspelen in 2026, te Italië.

Winterspelen

Ondanks haar jeugdigheid heeft Daleman al een stevige reputatie opgebouwd in het langebaanschaatsen. In het juniorencircuit zijn alle ogen op haar gericht; zij is een van de grootste talenten van de afgelopen jaren. Tegen Schaatsen.nl zei ze: "Ik was heel zenuwachtig aan het begin van de week. Het voelt alsof ik alleen maar kan verliezen. Daar moet ik mee om leren gaan. Ik zie het als een voorproefje voor later, wanneer ik hopelijk vaker in zo’n situatie kom."

Recordjacht

Tel je alle WK-titels van Daleman op bij de junioren, dan kom je uit op negen stuks. Dat is een record. Kanttekening is dat tot 2009 er alleen allroundtoernooien waren. Sindsdien worden er ook per afstand titels uitgedeeld.

Nu al heeft Angel Daleman de meeste gouden medailles ooit in de geschiedenis van het WK junioren #schaatsen.



Hierbij moet worden aangetekend dat er voor 2009 geen titels waren per afstand op het WK junioren, alleen allroundtitels. Daarom staan hier alleen recente schaatsers. https://t.co/bz8FfmeI3X pic.twitter.com/FDuFgagn0M — Update_Skate (@update_skate) February 9, 2024

Mannen

Bij de mannen waren de Nederlandse deelnemers onzichtbaar. Op de afstanden werd geen enkele plak behaald en in het allroundtoernooi was Freek van der Ham de beste op plek elf. De Noor Didrik Eng Strand is de nieuwe wereldkampioen. Finne Sonnekalb (Duitsland) werd tweede, Finn Elias Haneberg uit Noorwegen derde. Check de totale uitslagen hier.

In de nacht van zaterdag op zondag worden de teamonderdelen verreden. Check hieronder het programma.