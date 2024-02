Olympisch kampioen Thomas Krol twijfelt over toekomst: 'Eerlijk is eerlijk, het wordt ontzettend lastig'

Het einde van de loopbaan van Thomas Krol lijkt aanstaande. De regerend wereldkampioen sprint én olympisch kampioen werd zesde op de 1500 meter bij de wereldbeker in Canada en liet duidelijk doorschemeren te twijfelen.

De 31-jarige Krol wist zich voor het eerst in jaren op geen enkele afstand te plaatsen voor de WK afstanden, later deze maand in Calgary. Waarschijnlijk heeft hij in Quebec al zijn laatste internationale meters van deze winter geschaatst. Alleen het NK sprint rest hem straks nog, waar hij moet hopen op een achterdeurtje naar de WK sprint.

"Eerlijk is eerlijk, dat wordt ontzettend lastig. Dat wordt een slagveld”, zei Krol bij de NOS. "Dus het kan zomaar zijn dat dit mijn laatste internationale wedstrijd van het seizoen was. Die kans is groter dan andersom.”

Krol pakte op de laatste Winterspelen in Peking goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter, maar tobt al twee seizoenen met zijn vorm. En zijn contract hij het Jumbo-Visma van Jac Orie loopt af.

"Ik wil graag mijn olympische titel verdedigen, maar het is ook geen geheim dat ik een grote vliegambitie heb”, aldus Krol, die na zijn schaatscarrière piloot hoopt te worden. "Ik heb bij Jac alle prijzen behaald die ik had willen halen. Als ik doorga, ga ik door bij Jac. Maar het is nu niet tactisch daar wat over te zeggen. Ik houd alle opties open.”