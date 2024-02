Shorttrack | Daarom rijdt Teun Boer met een pleister op zijn gezicht: 'Hij schoot zo in mijn kin'

Teun Boer rijdt dit weekend op bij de wereldbeker shorttrack in Dresden rond met een grote pleister op zijn kin. En dat heeft een pijnlijke oorzaak.

Boer botste afgelopen week tijdens een training met landgenoot Kay Huisman botsing op de training. "Hij ging een soort van voorover", vertelt de wereldkampioen op de aflossing bij de NOS. "De punt van zijn schaats kwam in het ijs kwam en schoot omhoog. In mijn kin."

"Er zit nu zit er een soort van flapje, ja, het is niet heel mooi, maar de arts heeft het dichtgelijmd en er een grote, mooie pleister opgeplakt. Ik moet het er maar mee doen."

Eerder deze winter werd het Nederlandse team al opgeschrikt door het incident met Suzanne Schulting. Zij kreeg op een training een schaats in haar rug en liep een flinke wond op. Ook Schulting komt dit weekend in actie in Dresden.

Niet alleen Boer, maar ook Annie Sarrat raakte deze week gewond op de training. "We waren een start aan het oefenen", vertelt de shorttracker. "Dat doen we met een groot elastiek dat om mijn middel zat. Annie hield dat vast, maar het elastiek brak en kwam vol op haar hand. Ik weet niet precies wat ze heeft, maar er zijn drie vingers in het gips gezet. Dat was niet heel mooi."