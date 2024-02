Meestervoorspeller Erben Wennemars verwacht deze vier gouden medailles voor Nederland op WK afstanden

Het is tijd voor de WK afstanden bij het schaatsen. En wie kunnen we beter om een voorspelling vragen dan Erben Wennemars? De oud-topschaatser voorspelde bij de EK afstanden liefst elf van de veertien gouden medailles goed.

En dus sprak Sportnieuws.nl weer met Wennemars. Op de EK was het een Nederlandse optocht, maar op de WK is er concurrentie van de Verenigde Staten en de Aziatische toplanden. Wennemars verwacht veel van de Japanse sprintkoningin Miho Takagi en natuurlijk van de Amerikaanse sensatie Jordan Stolz.

Donderdag 15 februari: eerste dag WK afstanden

De WK wordt afgetrapt met de 3000 meter voor vrouwen. En het is direct raak voor Nederland, voorspelt Wennemars: "Irene Schouten lijkt weer op het juiste moment in vorm te zijn. Elke World Cup wordt ze beter. In principe is zij nu de favoriet voor de titel, maar Ragne Wiklund is wel een serieuze uitdager."

Donderdag is volgens Wennemars sowieso direct de beste dag voor Nederland, met twee gouden en twee zilveren medailles. Na Schoutens gouden medaille volgt namelijk de 5000 meter voor mannen. "Er is maar één man die dat kan: Patrick Roest. Hij heeft alle vijf kilometers gewonnen dit jaar. Als je naar de Nederlandse mannen kijkt, is hij de grootste zekerheid op een gouden medaille."

Op donderdag worden ook nog de teamsprints verreden. Bij de vrouwen heeft Wennemars veel twijfel. "Dat wordt een moeilijke. Ik ga voor zilver." Hij sluit goud niet helemaal uit, maar kiest toch voor zilver.

Bij de mannen komt er ook zilver en dat is toch bijzonder te noemen. "De concurrentie is behoorlijk groot. Ze hebben volgens mij nog nooit in deze samenstelling gereden. Ik denk - ondanks dat ze de laatste keer vijfde werden - dat ze zelfs nog wel zilver kunnen pakken."

Afstand Voorspelling Erben Wennemars 3000 meter vrouwen Goud voor Irene Schouten 5000 meter mannen Goud voor Patrick Roest Teamsprint vrouwen Zilver voor Nederland Teamsprint mannen Zilver voor Nederland

KNSB selecteert ijzersterke ploeg mét Jutta Leerdam voor teamsprint op WK afstanden Een paar dagen voor de start van de WK afstanden in het Canadese Calgary heeft de KNSB de namen bekendgemaakt die meedoen aan de teamonderdelen. Opvallend is de deelname van Jutta Leerdam aan de teamsprint; ze deed dit seizoen nog niet eerder mee op dat onderdeel.

Vrijdag 16 februari: tweede dag WK afstanden

De vrijdag begint met de ploegenachtervolging (team pursuit). De vrouwen willen graag winnen en zijn volgens Wennemars goed op elkaar ingespeeld. Daar volgt dus een gouden medaille. En de mannen? "Die gaan niet winnen. Als je ook kijkt naar de voorbereiding dit jaar, verdienen ze het ook niet echt om te winnen." Wennemars voorspelt een plek buiten het podium (vierde).

Vervolgens staat de 500 meter op het programma. "Femke Kok gaat supergoed. Die heeft de laatste gewonnen. Ik denk dat ze tweede gaat worden." Jutta Leerdam gaat volgens Wennemars niet om de prijzen meedoen op de kortste sprintafstand. Kan bij de mannen Jenning de Boo nog voor een stunt zorgen? "De Boo, ja... Ik denk dat we daar te veel van verwachten. Er komt geen Nederlander op het podium. Nee."

Afstand Voorspelling Erben Wennemars Ploegenachtervolging vrouwen Goud voor Nederland Ploegenachtervolging mannen Vierde plek voor Nederland 500 meter vrouwen Zilver voor Femke Kok 500 meter mannen Geen Nederlander op het podium

Programma WK afstanden schaatsen | Zo laat komen Jutta Leerdam, Irene Schouten en Joy Beune in actie Hét toernooi van dit schaatsseizoen staat binnenkort op het programma: de WK afstanden. Van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari staat de WK op het programma in het Canadese Calgary. Check hier het programma en de Nederlandse deelnemers.

Zaterdag 17 februari: derde dag WK afstanden

De zaterdag begint met de massastart, waar Schouten en Marijke Groenewoud al het hele jaar oppermachtig zijn. "Bij de dames winnen we gewoon. Ik denk dat Groenewoud 'm pakt: Irene is natuurlijk de torenhoge favoriet, maar je moet iets doen wat onverwacht is." En de Nederlandse mannen kunnen de snelheid niet aan op dat snelle ijs, zo beredeneert Wennemars. Geen podium voor Bart Hoolwerf of Marcel Bosker.

En dan de 1000 meter voor vrouwen. "Dat wordt een moeilijke. De wereldkampioen is natuurlijk Leerdam, maar ik denk toch dat ze het gaat afleggen tegen Takagi. De concurrentie is groot en ze heeft zelf ook een bewogen jaar gehad. Takagi heeft vier 1000 meters gewonnen." Leerdam wordt volgens Wennemars tweede.

De 1000 meter bij de mannen is bijna in te koppen na de World Cup in Salt Lake City: "Jordan Stolz gaat daar winnen." En qua Nederlanders? "Nuis heeft nog net te weinig snelheid voor de 1000 meter, dus Tim Prins gaat tweede worden. Nuis is wel fit en wordt derde."

Zijn zoon, Joep Wennemars, is de reserve op die afstand. Bij een World Cup wil er nog wel eens iemand afzeggen, maar papa Erben verwacht niet dat zijn zoon mag rijden in Calgary: "Ik heb nog niet veel mensen gezien die afzeggen voor een WK, helaas."

Afstand Voorspelling Erben Wennemars Massastart vrouwen Goud voor Marijke Groenewoud Massastart mannen Geen medaille voor Nederland 1000 meter vrouwen Zilver voor Jutta Leerdam (en goud voor Miho Takagi) 1000 meter mannen Zilver voor Tim Prins, brons voor Kjeld Nuis (en goud voor Jordan Stolz)

Jutta Leerdam / ANP

Zondag 18 februari: laatste dag WK afstanden

Op de laatste dag van de WK afstanden staat de 5000 meter en de 1500 meter voor vrouwen op het programma. Daarom is het even de vraag of Joy Beune wel die 5000 meter gaat rijden. Daarom kiest Wennemars voor Schouten op die afstand: "Irene wordt tweede achter (Ragne, red.) Wiklund. Dan heeft ze goud, goud, zilver: daar mag ze hartstikke blij mee zijn."

Roest pakt niet op beide lange afstanden goud. Op de tien kilometer gaat het goud volgens Wennemars naar Davide Ghiotto. "Roest wordt tweede, Ted-Jan Bloemen op drie." Opeens volgt er een besefmomentje bij de altijd positieve Wennemars: "Ik ben pessimistischer dan met het EK, hoor..."

De WK afstanden worden afgesloten met de 1500 meter voor vrouwen en mannen, te beginnen met de vrouwen. Wie daar gaat winnen? "Takagi, Takagi, Takagi. Mei Han gaat ook steeds beter rijden, maar Joy Beune wordt tweede. Han pakt de derde plek."

Nuis pakt op de 1500 meter zijn tweede medaille, maar moet het doen met zilver. "Jordan Stolz gaat gewoon winnen." Maar had Nuis geen last van griep, of ziekte? "Het is net als bij boeren, hè: zolang ze klagen, gaat het goed met ze."

Afstand Voorspelling Erben Wennemars 5000 meter vrouwen Zilver voor Irene Schouten (goud voor Ragne Wiklund) 10.000 meter mannen Zilver voor Patrick Roest (goud voor Davide Ghiotto) 1500 meter vrouwen Zilver voor Joy Beune (goud voor Miho Takagi) 1500 meter mannen Zilver voor Kjeld Nuis (goud voor Jordan Stolz)

Kjeld Nuis / ANP

Totale medaillespiegel Nederland op WK afstanden

Nederland eindigt de WK afstanden volgens Wennemars met vier gouden en liefst negen zilveren medailles. Nuis is de enige schaatser die namens TeamNL een bronzen medaille pakt. Wennemars pakte zelf zes keer goud op de WK afstanden: driemaal op de achtervolging, twee keer op de 1000 meter en ook nog eens op de 1500 meter.