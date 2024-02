Joy Beune staat voor dilemma op WK afstanden: 'Bang dat ik er dan twee keer naast sta'

Joy Beune gaat blakend van het zelfvertrouwen richting de WK afstanden, over een kleine twee weken in het Canadese Calgary. De Nederlandse schaatsster won op de afsluitende wereldbeker goud op de 1500 meter. Toch kan ze haar hoofd niet helemaal zetten naar succes op de WK, want ze zit met een dilemma.

Beune is namelijk geplaatst voor de 1500 meter én de 5000 meter. Beide afstanden worden op zondag 18 februari gereden. Er zit maar tweeënhalf uur tussen de afstanden. Hoe gaat Beune dat aanpakken? "We moeten even kijken en overleggen wat we gaan doen", zei Beune bij de NOS na afloop van haar succesvolle 1500 meter in Quebec.

'Wat is wijsheid?'

"Ik ben bang dat ik straks op beide afstanden naast het podium sta", legt ze uit. "Maar het werkt beide kanten op. Ik wil ook weer niet dat als ik de 5000 meter oversla en op de 1500 meter buiten het podium val, dat ik dan spijt krijg dat ik de 5000 meter niet gereden heb. Of andersom. We moeten even kijken wat wijsheid is."

Voorbeeld Takagi

Maar Beune steekt in een topvorm en heeft dus ook het vertrouwen dat het daardoor wel goedkomt. "Mihi Takagi reed in de b-groep in Quebec eerst een 3000 meter en daarna een 1000 meter. Volgens mij reed ze toen op die 1000 meter de snelste opening van het seizoen. Het kán dus wel. En als ik in deze vorm blijf steken rijd ik ze gewoon allebei."