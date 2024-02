Weer een daverende Jordan Stolz-show op 1500 meter bij World Cup in Quebec

Jordan Stolz is de winnaar van de 1500 meter bij de World Cup in Quebec. De Amerikaan scherpte het baanrecord aan: 1:44,01 (het was 1:44,66, door Antoine Gélinas-Beaulieu). Zhongyan Ning (1:44,79) en Connor Howe (1:45,73) figureerden in de grote Stolz-show. Wesley Dijs werd vierde, Thomas Krol vijfde.

Stolz vloog erin op de schaatsmijl. Na een opening van 23,2 volgden rondjes in 25,2, 26,9 en 28,5. Dat leidde tot zijn derde overwinning in het World Cup-seizoen. Daarnaast werd hij tweemaal tweede, ook was hij eenmaal absent.

De Nederlanders

Thomas Krol ging in de derde rit van start. Die plek hangt samen met zijn matige prestaties dit seizoen, waardoor hij niet bij de kleppers in de latere ritten werd ingedeeld. Hij bezette plek 21 in het klassement. De olympisch kampioen op de 1000 meter kwam tot 1:46,26. Gezien de tegenvallende slotronde van 29,6 kon de aspirant piloot al bevroeden dat zijn prestatie overtroffen zou worden.

Het duurde een paar ritjes, maar toen dook Connor Howe royaal onder Krols resultaat: 1:45,73. Wesly Dijs, derde bij de vorige World Cup in Salt Lake City, ging in de rit daarna eigenlijk te traag van start om Howe van de tijdelijke troon te stoten. Hij gaf een halve tel toe op de Canadees.

Absente schaatsers

Dat Stolz op dit moment de sterkste miler is, dat zal niemand durven ontkennen. Wel is het zo dat er enkele specialisten niet van de partij waren in Canada: Patrick Roest, Sander Eitrem, Peder Kongshaug en Kjeld Nuis.

World Cup-klassement

De Chinees Zhongyan Ning is de koning van het 1500 meter-klassement. Stolz deed niet aan alle World Cups mee en dat komt hem duur te staan. Hij is de nummer twee.

De World Cup-cyclus is na dit weekend klaar. Al met al vormden die wedstrijden een voorbereiding op het belangrijkste evenement van de schaatskalender dit seizoen: de WK afstanden. Die beginnen op donderdag 15 februari. Jordan Stolz is op de schaatsmijl de titelhouder en reist af naar Calgary als de te kloppen man.

World Cup schaatsen | De uitslagen in Quebec met vier keer goud voor Nederland De World Cup in Quebec was de afsluiter van het World Cup-seizoen. Het was de zesde en laatste plek waar wordt geschaatst, voordat de WK afstanden beginnen. Er ontbraken wat grote namen in de Canadese stad, maar alsnog pakte Nederland - vooral bij de vrouwen - de nodige gouden medailles. Joy Beune, Femke Kok en Irene Schouten wonnen een afstand.