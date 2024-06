Andy Murray slikt teleurstelling in mogelijk afscheidsjaar: tweevoudig winnaar mist Wimbledon door zijn rug

Het lijkt erop dat het mogelijk laatste seizoen van Andy Murray (37) als een nachtkaars uitgaat. De Schotse toptennisser kampt met de naweeën van een blessure en moet zelfs zijn geliefd Wimbledon missen.

De Schot heeft last van zijn rug en is daaraan ook geopereerd. Toch was dat niet voldoende om straks op Wimbledon, dat op 1 juli begint, mee te doen. Murray dacht eerder nog wel de Grand Slam op gras te kunnen halen. Tennisfederatie ATP meldt zondag dat de Schot de strijd tegen de klok niet gaat halen.

Murray geeft op bij Queen's

Op het grastoernooi van Queen's, een van de voorbereidingstoernooien op Wimbledon, was Murray er nog bij. Door zijn gekwetste rug moest hij echter opgeven bij een 4-1-achterstand tegen de Australiër Jordan Thompson.

De drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 1 van de wereld is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Door blessures kwam hij de laatste jaren niet meer op zijn oude niveau.





Nadal en mogelijk ook Djovokic absent op Wimbledon

Ook de Spaanse tennislegende Rafael Nadal mist het toernooi in Londen. Novak Djokovic is herstellende van een meniscusblessure. Of de Serviër meedoet aan Wimbledon is nog niet zeker.