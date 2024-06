Eerste halve finale Roland Garros belooft spektakel tussen Iga Swiatek en Coco Gauff

Iga Swiatek heeft zich dankzij een ware demonstratie gemeld voor de halve finale van Roland Garros. De 23-jarige Poolse tennisster maakte maar weer eens gehakt van haar tegenstander in de kwartfinale.

Alleen Naomi Osaka kon tot nu toe een set pakken tegen de nummer één van de wereld. Swiatek won de rest van haar wedstrijden op het gravel in Parijs met 2-0. Ook haar kwartfinale tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. De eerste set ging zelfs met 6-0 naar Swiatek.

Vernedering

In de tweede set pakte Vondrousova 'gelukkig' nog een game, anders was het helemaal een vernedering geworden voor de nummer zes van de WTA-ranking. Maar ook na die game was de Poolse titelverdedigster op Roland Garros de meesteres. Ze won de tweede set met 6-2.

Coco Gauff

In de eerste halve finale van Roland Garros treft Swiatek hopelijk een iets waardigere tegenstandster. Qua cijfers zit het met Coco Gauff wel goed. De Amerikaanse bereikte dinsdag als eerste de halve finale van de Franse Grand Slam door Ons Jabeur te verslaan: 2-1. Het was haar eerste setverlies dit toernooi.

Spektakel in halve finale

Gauff, de nummer drie van de wereld, won alle wedstrijden tot aan de kwartfinale met 2-0 in sets. Gauff en Swiatek gaan dus misschien wel voor een spektakel zorgen in de halve finale op donderdag De winnares van dat duel zien we zaterdag in de finale bij de vrouwen.

Sabalenka, Rybakina, Paolini of verrassing Andreeva?

Daarin wordt dan gespeeld tegen de winnares van de andere halve finale. Alleen moeten de kwartfinales aan die kant van het schema nog gespeeld worden. De wedstrijden Jasmine Paolini - Elena Rybakina en Mirra Andreeva - Aryna Sabalenka worden op woensdag 5 juni gespeeld.